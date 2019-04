Heimsieg gegen Fiorentina: Juventus zum 35. Mal Meister

Ronaldo: "Für mich gibt es nur Juventus"

Der 34-Jährige war im vergangenen Sommer um 112 Millionen Euro von Real Madrid losgeeist worden. Seither brachte es der Portugiese in 39 Pflichtspielen auf 26 Tore. Nach der Champions-League-Enttäuschung tauchten Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied Ronaldos aus Turin auf, doch der Stürmer stellte am Samstag klar: "Für mich gibt es nur Juventus."

In der kommenden Saison darf sich Ronaldo wohl auf den einen oder anderen hochkarätigen neuen Mitspieler einstellen. In italienischen Medien wird seit der Niederlage gegen Ajax heftig über Transfers spekuliert, die Juventus in der kommenden Spielzeit den Champions-League-Titel ermöglichen könnten. Um den nationalen Meistertitel müssen sich die Turiner wohl weniger Sorgen machen - alles andere als ein erneuter "Scudetto"-Gewinn in der kommenden Saison wäre eine große Überraschung.