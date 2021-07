HEIMO PFEIFENBERGER (45):

Geboren: 29. Dezember 1966 in Zederhaus



Karriere als Spieler:

* 40 Länderspiele, 9 Tore

* WM-Teilnahmen 1990 in Italien und 1998 in Frankreich

* Vereine: Austria Salzburg (1987-1988), Rapid (1988-1992), Austria Salzburg (1992-1996), Werder Bremen (1996-1998), Austria Salzburg (1998-2004), SV Seekirchen (2007), SV Grödig (2007)



Größte Erfolge als Spieler:

* Zwei Meistertitel mit Austria Salzburg (1994,1995)

* Teilnahme UEFA-Cup-Finale 1994

* Teilnahme Champions-League-Gruppenphase 1994

* Fußballer des Jahres 1994



Karriere als Trainer: Red Bull Salzburg Nachwuchs (2005-2007), SV Grödig (2007-Dezember 2008), Co-Trainer ÖFB-U21-Team (2009-2010), SPG Axams-Götzens (2010), SV Grödig (April 2010-Mai 2012)



Größte Erfolge als Trainer:

* Zweimal Aufstieg mit Grödig in die Erste Liga (2008, 2010)