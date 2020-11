Hasenhüttl steht an der Spitze der Premier League

Dieser Moment ist historisch: Erstmals in der Geschichte der englischen Premier League steht ein Trainer aus Österreich mit seiner Mannschaft an der Tabellenspitze. Ralph Hasenhüttl feierte mit Southampton am Freitag einen 2:0-Heimsieg gegen Newcastle und verdrängte dadurch vorübergehend den FC Liverpool vom Platz an der Sonne.

Schon am Samstag kann Southampton allerdings wieder verdrängt werden. Hasenhüttl wird das nicht so wichtig sein. Der Steirer feierte mit seinem Team den fünften Sieg im achten Saisonspiel.

Allerdings ist es nicht nur für den 53-Jährigen selbst eine Premiere. Auch der Klub selbst stand noch nie zuvor an der Spitze der Liga. Noch vor gut einem Jahr hatten Hasenhüttl und sein Klub eine ganz bittere Stunde erlebt. Damals setzte es am 25. Oktober 2019 eine 0:9-Heimniederlage gegen Leicester City.