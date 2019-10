Hasenhüttl nach 0:9-Pleite: "Man kann sie nicht vergessen"

Nach der 0:9-Rekordheimniederlage seines Klubs Southampton am vergangenen Freitag gegen Leicester City in der englischen Premier League muss Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl die größte Herausforderung seines Lebens bewältigen. "Hart ist das falsche Wort", meinte der Steirer am Dienstagabend nach dem 1:3 in der vierten Runde des Liga-Pokals bei Meister Manchester City zur aktuellen Situation.

"Es war eine Herausforderung für mich, die richtigen Worte und ... die richtigen Antworten zu finden. Ich war noch nie mit einer solchen Situation in meinem Leben oder in meiner Karriere als Trainer konfrontiert. Sie ist noch immer da, und man kann sie nicht vergessen. Damit müssen wir jetzt fertig werden. Wenn jemand nicht genug tut, dann sollte er in den Spiegel schauen und an dieses Spiel denken", betonte Hasenhüttl in einem BBC-Interview, dass nun die richtige Einstellung gefragt sei.