Harnik: "Wir haben den richtigen Trainer"

KURIER: Was muss gegen die Türkei für das Deutschland-Spiel geübt werden?

Martin Harnik: In Seefeld wurde ohnehin die Basis gelegt, jetzt folgt der Feinschliff.



Sie gehen in Ihre dritte Qualifikation. Warum ist das Team so weit wie nie?

Die meisten von uns haben sich als Einzelspieler gut entwickelt in den vergangenen Jahren, wir haben viele Legionäre, die erfolgreich unterwegs sind. Die Erfahrungen machen uns stärker, außerdem haben wir mit Marcel Koller den richtigen Trainer bekommen, der jetzt alles zusammenführt.



Ist eine erfolgreiche Qualifikation realistisch?

Unser Ziel muss der zweite Platz hinter Deutschland sein. Schweden ist der härtere Brocken als Irland, das dem Gegner das Spiel überlässt. Die Schweden wiederum haben starke Individualisten und sind daher selbst aktiver.



Darf Österreich von einer Sensation gegen Deutschland ernsthaft träumen?

Diese Aufgabe ist schon schwer. Aber wir waren einmal knapp dran. Da brauchen nicht nur wir einen tollen Tag, sondern auch die Deutschen müssen ihren Beitrag zu einer Sensation leisten.



Deutschland war enttäuscht vom Halbfinal-Aus bei der EURO. Zu Recht?

Es ist ein Jammern auf höchstem Niveau, die Erwartungen waren auch hausgemacht. Aber sie haben das Niveau für Titel.