Harnik traf beim Duell der Überraschungsteams

Werder Bremen feierte im Duell der Überraschungsteams in der deutschen Bundesliga gegen Hertha BSC den dritten Saisonsieg. Beim 3:1-Heimsieg erzielte Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Harnik das 1:0 (11.). Der Rückkehrer stocherte den Ball zu seinem ersten Treffer im Werder-Dress nach elf Jahren ins Tor.

Starker Lazaro

Neben Harnik, der in der 74. Minute für Florian Kainz Platz machte, lieferte Teamspieler Valentino Lazaro auf der Gegenseite vor allem in der ersten Hälfte eine auffällige Partie ab. Milos Veljkovic (45.) brachte Werder vor der Pause 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Hertha-Shootingstar Javairo Dilrosun (53.) verwertete Max Kruse auch seinen 19. Elfmeter im Profifußball erfolgreich zum 3:1-Endstand.