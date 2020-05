Harnik darf bleiben, Janko kann gehen

Österreichs Teamkapitän Marc Janko bereitet sich seit Freitag auf Gran Canaria auf das Frühjahr vor. Der Stürmer von Twente Enschede wird zwar mit einigen türkischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht, möchte sich vorerst aber in den Niederlanden beweisen. Einen Transfer noch in der Winterpause schließt Janko nicht aus, sein Preis dürfte allerdings jenseits der fünf Millionen Euro liegen. Jankos Vertrag läuft bis Sommer 2014.



"Ich sehe die Situation relativ entspannt", meinte Janko. "In diesem Geschäft kann man nie etwas ausschließen." Auch einen Transfer im Jänner nicht.



Leistung allein dürfte bei Twente derzeit nicht zählen, vielmehr benötigt der Klub ein Körberlgeld, das man sich mit einem Verkauf von Janko sichern möchte. Der Österreicher hat immerhin 18 Tore in 26 Pflichtspielen erzielt und ist damit Enschedes Topscorer.