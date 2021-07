Harmlose Vienna verliert beim Leader

Das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Horn und dem FC Lustenau hat mit einem 2:2 geendet. Die Vorarlberger gingen in der Waldviertler Volksbank Arena vor 1020 Zuschauern durch Tore von Stipe Vucur (17.) und Dudu (35.) zweimal in Führung, den Hausherren glückte jedoch jeweils in Person von Philipp Zulechner (24.) und Murat Cetinkaya (81.) der Ausgleich. Die Horner sind jetzt aber schon vier Partien sieglos.

Im Abendspiel konnte Altach Bundesliga-Absteiger Kapfenberg mit 2:1 bezwingen. Die Steirer bleiben damit mitten im Abstiegskampf.