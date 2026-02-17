Nach Ärger über Foul: Barcelona-Trainer Flick bricht Interview ab

Nach dem Verlust der Tabellenführung in der spanischen Fußballliga hat Hansi Flick kurz die Beherrschung verloren. Der Meistercoach des FC Barcelona brach nach dem 1:2 im Derby bei Girona ein Interview bei DAZN ab. Hintergrund war der umstrittene Siegestreffer des Außenseiters. Flick wollte die Meinung des Reporters zu einem möglichen Foul an Barca-Verteidiger Jules Kounde hören, was dieser verweigerte. "Ich bin hier, um die Fragen zu stellen", sagte der Journalist.

"Keine Meinung? Du hast keine Meinung? Okay, dann ich auch nicht. Okay. Nein, ich habe nichts zu sagen", sagte der frühere Bayern-Trainer und verschwand. Vor dem Siegestreffer war Claudio Echeverri seinem Gegenüber auf den Knöchel getreten, doch der Schiedsrichter revidierte seine Entscheidung nicht mehr. "Barcas fünf dunkelste Tage" So erlebte Flick "Barcas fünf dunkelste Tage", wie es die Sportzeitung Marca formulierte. Schließlich hatten die Katalanen erst am Donnerstag eine empfindliche 0:4-Pleite im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Cups bei Atletico Madrid kassiert. In der Meisterschaft liegt der Titelverteidiger nun zwei Punkte hinter David Alabas Real Madrid.