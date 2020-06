Gutes CL-Los für Alaba und Fuchs

Die Auslosung der Fußball-Champions-League 2012/13 hat am Donnerstagabend in Monte Carlo Spaniens Rekordmeister Real Madrid eine absolute Horrorgruppe beschert. Die "Königlichen" bekommen es in der Gruppe D mit Manchester City, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund - allesamt ebenfalls amtierende Meister in ihren Ländern - zu tun. Titelverteidiger Chelsea trifft in der Gruppe E auf Schachtar Donezk, Juventus Turin und den dänischen Newcomer FC Nordsjälland.



Österreichs Legionäre durften ebenfalls mit der Auslosung zufrieden sein. Bayern München, Finalist der abgelaufenen Saison und Club von ÖFB-Star David Alaba, spielt in Gruppe F gegen Valencia, OSC Lille und BATE Borisow aus Weißrussland. Christian Fuchs trifft mit Schalke 04 im Pool B auf Arsenal, Olympiakos Piräus und den französischen Meister Montpellier.

"Das ist ein mittelschweres Los. Unsere Zielstellung ist klar: Wir wollen in die nächste Runde - und zwar als Erster. Bei eigener starker Leistung werden wir uns durchsetzen, in einer schlechten Verfassung bekommt man Probleme. Valencia ist eine Topmannschaft in Spanien. Wir werden uns gut vorbereiten", meinte Bayerns Sportvorstand Matthias Sammer in seiner ersten Reaktion.