Nach dem Weihnachtsessen müssen die ManCity-Stars auf die Waage

Pep Guardiola bleibt streng
Pep Guardiola droht seinen Spielern, dass sie im Falle einer starken Gewichtszunahme nach Weihnachten gegen Nottingham nicht im Kader von Manchester City stehen.
22.12.25, 10:15

Manchester City-Trainer Pep Guardiola hat seine Spieler mit einer Warnung in den dreitägigen Weihnachts-Kurzurlaub geschickt. Die Kicker sollten sich beim Festessen zurückhalten, ansonsten drohe Ungemach. "Sie kommen am 25. zurück, dann wird jeder gewogen. Wenn jemand mit drei Kilo mehr zurückkommt, wird er nicht nach Nottingham mitfahren", sagte Guardiola, dessen Team am Samstag, 27. Dezember, auswärts auf Nottingham Forest trifft.

"Sie sollen den Fußball vergessen"

Der Katalane, der für sein strenges Regime in puncto Ernährung und Fitness bekannt ist, riet seinen Profis aber auch, für kurze Zeit Abstand zum hektischen Premier-League-Treiben zu gewinnen. "Sie sollen zu ihren Familien gehen und Fußball vergessen. Es ist hart für sie, jeden Tag ihren Trainer zu sehen", erklärte Guardiola. Seine Truppe liegt derzeit zwei Punkte hinter Arsenal auf Platz zwei.

