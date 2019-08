Guardiola bestätigt: Sané fällt "sechs, sieben Monate" aus

Manchester Citys Coach Pep Guardiola rechnet erst im kommenden Frühjahr mit einer Rückkehr von Leroy Sané. „Ich bin kein Arzt. Diese Verletzung ist ernst. Sechs, sieben Monate? Hoffentlich ist er im Februar oder März wieder bei uns“, sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz vor dem Ligastart am Samstag gegen West Ham United über den schwer am Knie verletzten deutschen Stürmerstar.

Sané, der zuletzt von Bayern München umworben worden war, hatte sich am Sonntag beim Sieg im Community Shield gegen Liverpool eine schwere Kreuzbandverletzung am rechten Knie zugezogen und soll in der kommenden Woche operiert werden.

Planungen ohne Sané hat und hatte Guardiola nach eigener Aussage nicht. „Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass er uns verlässt“, sagte der ehemalige Trainer der Münchner.