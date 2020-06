Gruppe D: Wer steigt wann auf?

In den Freitag-Spielen ist eine weitere Entscheidung gefallen. Nach Irland (Gruppe C) hat auch Schweden keine Chance mehr auf den Aufstieg. Im Gruppe D kämpfen in den Dienstagsspielen nur noch Frankreich, England und Gastgeber Ukraine um die beiden Viertelfinalplätze.

Wer kommt wie weiter?

Frankreich Der Europameister von 2000 ist nicht nur mit einem Sieg und einem Remis im abschließenden Spiel gegen Schweden weiter, sondern auch mit einer Niederlage mit einem Tor Differenz gegen den Gruppenletzten.

England Der EM-Dritte von 1968 benötigt im letzten Spiel gegen die Ukraine ein Remis, um weiterzukommen. Bei einer Niederlage muss man hoffen, dass Frankreich im Parallelspiel gegen Schweden sehr deutlich verliert.

Ukraine Der EM-Gastgeber kann sich nur mit einem Sieg gegen England für das Viertelfinale qualifizieren.