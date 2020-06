Gruppe A: Wer steigt wann auf?

In den Parallel-Partien Griechenland – Russland und Tschechien – Polen (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr/KURIER-Ticker) entscheidet sich, wer ins Viertelfinale aufsteigen wird. Wer kommt wie weiter? Ein Überblick:



Russland



Dem Ersten reicht in Warschau ein Remis gegen Schlusslicht Griechenland. Auch bei einer knappen Niederlage würden die Russen dank des 4:1 im Auftaktspiel gegen Tschechien weiterkommen, wenn es im zweiten Gruppenspiel keinen Sieger gibt.



Tschechien



In Breslau reicht gegen Gastgeber Polen ein Sieg. Bei einem Remis muss Tschechien hoffen, dass Griechenland nicht gewinnt. Da ja bei Punktegleichheit die direkten Duelle entscheiden, wären die Tschechen dann wegen des 1:4 gegen Russland draußen.



Polen



Mit einem Sieg gegen Tschechien ist Polen fix im Viertelfinale, bei einem Remis oder einer Niederlage ist man ausgeschieden.



Griechenland



Die Griechen benötigen einfach einen Sieg gegen Russland, dann ist der Europameister von 2004 weiter. Im Parallelspiel würde sich dann entscheiden, ob die Russen, die Polen oder die Tschechen das zweite Ticket lösen.