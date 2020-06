Grüne Heimschläfer, violette Kasernierung

Derby-Countdown: Heimschläfer vs. Kasernierung



Die Austrianer nächtigen vor dem Derby im Grand Hotel, die Rapidler schlafen zuhause.



Die Kasernierung vor dem Sieg über Ried gilt als gutes Omen für das Derby und erfährt daher eine Wiederholung. Ivica Vastic zog seine Spieler schon am Freitag nach dem Training im Grand Hotel zusammen. Samstag vormittag werden die Lebensgeister bei einem Spaziergang geweckt, ehe es nach Mittagessen und Besprechung gegen 16.45 Uhr mit dem Bus zum Stadion geht.



Die Rapidler dürfen nach dem Abschlusstraining im Happel-Stadion noch zu Hause schlafen. Am Samstag werden nach dem morgendlichen Aktivieren Tageszimmer bezogen. Vor der Busfahrt in den Prater wird die Aufstellung besprochen. Der wieder fitte Christopher Trimmel kehrt in die Startelf zurück, Thomas Prager hofft darauf.