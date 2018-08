Großer Medienauflauf bei Usain Bolts erstem Probetraining

Sprint-Star Usain Bolt hat an seinem 32. Geburtstag das Probetraining beim australischen Fußball-Klub Central Coast Mariners begonnen. Der achtmalige Olympiasieger will nach dem Ende seiner Leichtathletik-Karriere Fußballprofi werden. „Das ist wie in der Leichtathletik, der erste Trainingstag ist immer der härteste“, sagte der Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter am Dienstag. „Es braucht einige Zeit Arbeit, aber ich bin bereit dafür.“