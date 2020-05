Große Bühne für das U-21-Team

Manchester United, Marseille, Juventus, dazu sämtliche deutschen Bundesliga-Vereine - so schlecht kann es um den österreichischen Fußball dann also doch nicht bestellt sein. Das belegt die prominente Gästeliste für das EM-Qualifikationsspiel des österreichischen U-21-Teams gegen die Niederlande (mit Austria-Stürmer Nacer Barazite) am Donnerstag im Innsbrucker Tivolistadion (19 Uhr/live ORF Sport Plus).