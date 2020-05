Gorgon stach Stankovic aus

Von Nervosität keine Spur. Immerhin hatte es sich schon beim Abschlusstraining abgezeichnet, dass das Zwicken im Oberschenkel einen Einsatz von Tomas Jun nicht zulassen würde. Alexander Gorgon konnte sich somit rechtzeitig mental auf seinen ersten Europacup-Einsatz von Beginn an vorbereiten.



Er enttäuschte das in ihn gesetzte Vertrauen nicht und bot eine gute Leistung. Der 22-Jährige harmonierte auf der rechten Flanke mit Florian Klein, versuchte sich in der Offensive mit einigen guten Aktionen, ließ in der Defensive nicht viel zu. Es war der fünfte Einsatz in der laufenden Europa-League-Saison des Austria-Eigengewächs. Gorgon schaffte aus der Austria-Akademie über das Amateur-Team den Sprung in die Kampfmannschaft, erzielte gegen Admira vor kurzem seinen ersten Saison-Treffer.



Am Donnerstag fehlten ihm bei zwei Volleyschüssen Zentimeter zum ersten Treffer auf internationaler Bühne. Trainer Daxbacher: "Mit seinen Leistungen hat er andere Spieler überholt." Stankovic und Koch saßen in Wien nur vor dem Fernseher.