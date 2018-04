Goran Djuricins Zukunft: Trainer sein – oder nicht sein

Für: Bickels Expertise

Der Sportdirektor setzt sich für Kontinuität und damit für Djuricin ein. Das letzte Mal, dass sich der Schweizer so stark für eine Personalie machte, war in Bern. Er holte einen Österreicher, mit dem bei den Young Boys 2015 nur wenige etwas anfangen konnten: Adi Hütter, den künftigen Meister.

Im Unterschied zu den restlichen, in Personalfragen unglücklich agierenden Führungskräften kann Bickel damit argumentieren, dass er schon Titel gewonnen hat. Beim FC Zürich holte er mit einem gewissen Lucien Favre zwei Meistertitel.

Gegen: Fehlender Rückhalt

Stärker als in der Ära Edlinger wird bei Rapid beachtet, wie die Stimmung in Presse, (un)sozialen Medien und Vereinsumfeld ist. Und da sieht’s für Djuricin gar nicht gut aus. Gegen St. Pölten (2:1), beim dritten Sieg in Serie, wurde der Coach von der ach so feinen VIP-Tribüne aus eine Stunde lang aufs Tiefste beschimpft. Im Block West sind viele sauer, weil sie mehr Einsätze für Steffen Hofmann vor dessen Karriereende gefordert hätten. In Fan-Foren wird ohnehin im Monatsrhythmus nach neuen Trainern geschrien.

Bei dieser Stimmungslage ist klar, dass nach dem anstehenden Kaderumbau mögliche Startschwierigkeiten sofort eine Trainerdiskussion auslösen würden.

Neu ist das freilich nicht: Hickersberger und Pacult wurden in ihrer jeweils ersten Saison Vierter. Es gab vor ihren Meistertiteln eine noch stärkere „Trainer raus“-Stimmung.