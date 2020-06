Gomez gibt Kritikern Kontra

Im Gegensatz zu Joachim Löw ist Mario Gomez die schwäbische Herkunft nicht anzuhören. Mit 16 verließ er das 2500-Einwohner-Dorf Unlingen Richtung VfB Stuttgart, zurück bleibt die heimatliche Zunge. "Ich bin Schwabe durch und durch. Aber ich wollte nicht, dass die denken, ‚was will denn das Landei hier?""

Der Schwabe Gomez ist freilich nur die halbe Wahrheit. Denn Vater Jose Garcia ist Spanier. Seine Wurzeln kann und will Gomez nicht verleugnen. Für die "Selección" zu spielen, kam ihm dennoch nie in den Sinn. Ab der U-15 durchlief er sämtliche DFB-Teams. "Wenn du als Stürmer Tore schießen willst, musst du für Spanien spielen. Wenn du Titel willst, für Deutschland", sagte er mit 18. Gomez mag heute klüger sein, der EM-Titel ist aber auch mit Deutschland in Reichweite.