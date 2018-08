"Gogo raus"? Djuricin hat die besten Werte

Donald Trump brachte die „alternativen Fakten“ in die Politik ein: Es zählt nicht mehr das, was tatsächlich ist, sondern das, was mit größter Wucht und Überzeugung behauptet wird.

Im Fußball ist das nichts Neues. Die „gefühlte Wahrheit“ war rund um das Stadion immer schon eine beliebte Währung. Die aktuelle Trainerdiskussion um Goran Djuricin zeigt das besonders stark. Die Mehrheit der Fans (zumindest unter den lauten) hat ihr Urteil gefällt. Es klingt in etwa so: Ein maximal durchschnittlicher Trainer, der einen starken Kader daran hindert, endlich Titel zu holen. Deshalb: „Gogo raus!“ Am besten noch vor dem Rückspiel gegen FCSB in Bukarest am Donnerstag (20.30 Uhr, ORFeins und DAZN live).