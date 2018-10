Glasgow: Die zerrissene Fußball-Metropole

Es ist schon kurios: Da haben sich je zwei Vereine aus Österreich und Schottland für die Europa League qualifiziert, dann werden diese in zwei der zwölf Gruppen zusammengelost und spielen dann auch noch am selben Tag gegeneinander. Am Donnerstag gibt es am zweiten Spieltag das erste Kräftemessen der österreichischen Bundesliga in dieser Gruppenphase mit der schottischen Premier League. Salzburg empfängt um 18.55 Uhr Celtic Glasgow (live DAZN), Rapid gastiert um 21 Uhr bei den Glasgow Rangers (live Puls4, DAZN).

Die Momentaufnahme schaut für zwei Traditionsklubs nicht schillernd aus: Heart of Midlothian, ein Klub aus Edinburgh, ist nach sieben Runden ungeschlagen und liegt mit 19 Punkten an der Spitze. Celtic ist mit 13 Punkten Fünfter, die Rangers sind mit elf Punkten Sechster.

Aber die Geschichte ist glorreich: Die Klubs aus der Industriestadt mit 600.000 Einwohnern gehören zu den traditionsreichsten der Fußballwelt. Kein anderes Spiel fand öfters statt als das Old Firm, so wird das Glasgower Derby genannt. Die Rangers gewannen 159 der 414 Spiele, Celtic drei weniger. Die beiden Klubs teilen sich 103 Meistertitel, neun andere Klubs holten nur 19 Titel.

Der KURIER bringt die wichtigsten Zahlen zu den ewigen Rivalen …