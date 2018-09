Gibt es in diesem Jahr einen neuen Weltfußballer?

Titelverteidiger Cristiano Ronaldo und der kroatische Vize-Weltmeister Luka Modric sind die Favoriten für die Kür des FIFA-Weltfußballers am Montagabend (20.30 Uhr) in London. Nachdem in den vergangenen zehn Jahren entweder Ronaldo oder Lionel Messi mit der begehrtesten Einzel-Auszeichnung im Weltfußball bedacht wurden, spricht viel für Modric als neuen Sieger. Der 33-Jährige von Ronaldos Ex-Club Real Madrid wurde schon zum besten Spieler der WM und zu Europas besten Fußballer des Jahres gewählt.

Ein Sieg von Mohamed Salah vom FC Liverpool als drittem Finalisten wäre eine große Überraschung. Erstmals seit 2006 ist der Argentinier Lionel Messi nicht unter den Top drei.

Der Sieger steht schon fest und wird bei der Gala The Best in der Royal Festival Hall verkündet. Bis zum 10. August hatten Kapitäne und Trainer aller Nationalteams, Fans sowie Medienvertreter abgestimmt.