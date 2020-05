Ghana im Semifinale

Für Gastgeber Südafrika ist der Traum vom Titel im eigenen Land beendet. Die " Bafana Bafana" musste sich Mali nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 1:3 geschlagen geben. Tokelo Rantie hatte die Südafrikaner vor vollem Haus in Durban in der 31. Minute in Führung geschossen, Malis Star Seydou Keita gelang aber in der 58. Minute der Ausgleich. Der nun in China spielende, ehemalige Barcelona-Akteur war nach einer Flanke per Kopf zur Stelle.

Im Elferschießen scheiterten Südafrikas Dean Furman und May Mahlangu zunächst an Mali-Keeper Soumbeyla Diakite, Lehlohonolo Majoro setzte den Ball dann neben das Gehäuse. Bei den Westafrikanern trafen alle Schützen sicher. Im Halbfinale trifft Mali nun auf den Sieger des Viertelfinal-Schlagers zwischen der Elfenbeinküste und Nigeria am Sonntag.