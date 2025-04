Orgie der Gewalt: Zwei tote Fans bei abgebrochenem Spiel in Chile

Zwei Anhänger in Chile sind infolge eines Gedränges ums Leben gekommen, als sie offenbar versuchten, in Santiago einen letztlich umgestürzten Absperrzaun auf dem Weg in Stadion "Estadio Monumental" zu überwinden. Das Unglück ereignete sich vor einem Gruppenspiel im Libertadores-Cup zwischen dem Hauptstadtclub Colo Colo und dem brasilianischen Team aus Fortaleza. Die Partie wurde nach Ausschreitungen in der 70. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen.