Gelbsperren für Trainer: UEFA sagt Ja, der ÖFB überlegt

Das erste Europacupspiel mit Sturm Graz im norwegischen Haugesund endete für Trainer Nestor El Maestro am Donnerstag mit zwei Premieren: Zum einen mit der ersten Niederlage (0:2) im zweiten Pflichtspiel und zum anderen mit der ersten Verwarnung in der Karriere des 36-Jährigen. In Minute 55 hatte der Serbe vom Referee die Gelbe Karte präsentiert bekommen.

Karten für Trainer sind im Regelwerk mit Beginn der aktuellen Saison möglich. Doch haben diese auch die selbe Konsequenz wie für Spieler?