Gefährliche Körperverletzung: Anklage gegen Bayern-Star Vidal

Arturo Vidal, 31 Jahre alt und Mittelfeldspieler bei Bayern München, sieht sich mit einer Anklage konfrontiert. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I der Bild-Zeitung bestätigte, wurde Anklage gegen den Chilenen erhoben. Terminisiert wurde der Prozess allerdings noch nicht.

Konkret geht es dabei um eine Disco-Schlägerei am 16. September 2016. Vidal und sein Bruder Sandrino - der ebenfalls angeklagt ist - feierten erst am Oktoberfest, anschließend in der VIP-Lounge der Disco "Crown's Club".

Die Gruppe rund um den Bayern-Spieler soll zunehmend alkoholisiert gewesen sein, Vidal und seine Freunde reagierten aggressiv auf Ermahnungen der Security. So soll es schließlich zu einer Schlägerei gekommen sein, an der auch Vidal beteiligt war, wie die Bild berichtet. Dabei wurde eine Person durch eine 3-Liter-Vodkaflasche am Kopf verletzt.