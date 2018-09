Gartler: "Wir werden gegen Rapid Chancen vorfinden"

Der Samstag in Hütteldorf wird für zwei Schlüsselfiguren des St. Pöltner Erfolgslaufs besonders emotional: Zum einen Didi Kühbauer, der auch als SKN-Trainer seine besonders enge Verbindung zu Rapid gar nicht zu leugnen versucht. Zum anderen Rene Gartler, der 20 Jahre (1992 bis 2012) ein Rapidler war.

Der Goalgetter des Tabellendritten hat bei der Überraschungsmannschaft der Saison wieder Selbstvertrauen und Schwung aufgenommen. Es stand noch gar nicht fest, ob der SKN überhaupt die Klasse hält, da hatte sich Kühbauer schon intensiv um den Mittelstürmer bemüht. Nach dem Doppelpack des Wieners gegen Hartberg (3:0) erklärte der Chefcoach warum: „ Rene wird kein Sprinter mehr werden. Aber er weiß genau, wie er sich in der Offensive zu bewegen hat. Genau deshalb haben wir ihn verpflichtet.“

Das 2:0 gegen den Aufsteiger war (nach dem Elfmeter zum 1:0) so ein klassisches Gartler-Tor, am langen Eck nach einem Eckball. „Man kann zehn Mal umsonst da hinten reinlaufen. Aber wenn der Ball hinfällt, ist es nicht mehr so schwer, von dort das Tor zu machen“, weiß der 32-Jährige.