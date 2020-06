Gartler mit Ried gegen den Erzrivalen

In Ried ist der Angreifer aus der Startformation kaum wegzudenken, eine im Vergleich zur vergangenen Saison ganz neue Erfahrung für ihn. "Es ist besser, hier unter den ersten elf dabei zu sein, als der 18. bei Rapid zu sein", sagt Gartler. Der Umzug nach Oberösterreich ist dem Stürmer nicht schwer gefallen. "Es ist mehr Natur da, alles ruhiger und sehr familiär, und die Wege sind kürzer. Das ist schon sehr angenehm", verriet Gartler, der gemeinsam mit seiner Familie ein schönes "Platzerl" gefunden und sich gut eingelebt hat.



Sportlich nach Wunsch läuft es nicht nur für Gartler, sondern auf nationaler Ebene auch für die Rieder insgesamt. Mit drei Siegen aus vier Spielen starteten sie stark in die Saison und sind damit in der Tabelle ganz vorne dabei. "Wir spielen einen sehr guten Fußball. Es läuft sehr gut, aber es steckt noch immer viel Potenzial in der Mannschaft, das trifft auch auf mich zu", sieht Gartler noch Verbesserungsmöglichkeiten.



Eines ist gewiss: Ried ist längst ein fixer Bestandteil in Österreichs oberen Tabellenregionen geworden. Die Höhenluft hat den Innviertlern aber nicht geschadet – in Ried hebt keiner ab.