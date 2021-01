Ganze Familie betroffen: US-Fußballstar Alex Morgan hat Corona

Die Kapitänin der US-Fußballnationalmannschaft, Alex Morgan, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die 31-Jährige am Dienstag (Ortszeit) via Twitter mit. "Meine Familie und ich haben 2020 leider damit beendet zu erfahren, dass wir uns Covid zugezogen haben, als wir über die Feiertage in Kalifornien waren", schrieb Morgan.