Galgenhumor in Corona-Zeiten: Ronaldo klatschte unsichtbare Fans ab

Was wäre ein Cristiano Ronaldo ohne die Zuschauer? Vermutlich nur die Hälfte wert, denn die Solo-Läufe oder Traum-Tore des Portugiesen wären ohne das Raunen des Publikums im Hintergrund bei weitem nicht so traumhaft. Das weiß auch der für seine Eitelkeit bekannte Superstar sehr wohl.

Derzeit muss CR7 genauso wie seine Kollegen in der italienischen Serie A ohne Zuschauer auskommen. Wegen des Coronavirus finden in der höchsten Fußball-Klasse Italiens bis auf Weiteres alle Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So fand auch das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand am Sonntagabend vor leeren Rängen statt.

Eine Szene vor dem Matchbeginn machte deutlich, wie die Gefühlslage derzeit bei Ronaldo & Co. ist. Bei der Busankunft der Juve-Mannschaft im Turiner Stadion begrüßte der 35-Jährige seine "unsichtbaren Fans" per Handschlag - und zwang sich anschließend zu einem verschmitzten Lächeln in die Kamera.