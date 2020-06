GAK will zurück ins Profigeschäft

Der Meistertitel in der Regionalliga war der erste Schritt, nun soll der zweite folgen. Der GAK kämpft am Dienstag (18.30 Uhr) gegen Hartberg um den Aufstieg in die Erste Liga und damit verbunden um den Einzug in den Profi-Fußball. Für eine würdige Kulisse im Steiermark-Derby ist gesorgt: Der Ansturm auf Karten für das Hinspiel in der Relegation in der Grazer UPC-Arena war gewaltig, bis Montag waren bereits 12.400 Tickets verkauft.



"Das ist einfach fantastisch", sagt Raimund Pock. Seine Truppe sieht der Vizepräsident des Grazer Athletiksport Klubs im Duell mit dem Erste-Liga-Schlusslicht der abgelaufenen Saison trotzdem in der Außenseiterrolle: "Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Fans im Rücken und dem notwendigen Glück am Ende jubeln dürfen."