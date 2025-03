Pikantes beim GAK: Sturm-Legende soll demnächst als Trainer präsentiert werden

Es war ein Knalleffekt vor ein paar Tagen, als sich der GAK von Trainer Rene Poms trennte. Der 49-Jährige hatte erst am 22. Oktober den glück- und bis dahin sieglosen Gernot Messner abgelöst. Und es gab danach sogar gute Ergebnisse, am Ende war es zu wenig. In der Liga konnte er nur drei Siege einfahren, bei drei Unentschieden setzte es fünf Niederlagen. Dazu kommt das Aus im ÖFB-Cup gegen Bregenz. Zwei knappe Niederlagen mit einem Rumpfteam - gegen die Austria und im Derby gegen Sturm - waren zuletzt jedoch äußerst unglücklich.