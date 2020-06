Gaberln, tricksen und Tore schießen

Quer übers Spielfeld verteilt sind kleine, bunte Kunststoff-Kegel aufgestellt. Zwischen ihnen gilt es Slalom zu laufen. Und dabei den Ball möglichst eng am Fuß führen. Das ist eine der Übungen der Feriencamps in der Westside Soccer Arena (WSA). Sicher nicht nur dort. Der KURIER begab sich auf eine Reportage nach Hütteldorf. Hier handelt es sich um Tagescamps. Anreise täglich per U4 oder Straßenbahn(49).

Zurück auf den Platz – einen von etlichen Kleinfeldern mit Kunstrasen. Werden die Zwischenwände weggeräumt, ergibt sich auch ein Großfeld. Und wenn’s regnet, kein Problem. Wenige Schritte entfernt stehen die überdachten Felder mit einer offenen Seite (im Sommer). Hin zu den Plätzen im Freien. Frische Luft erwartet einen.

Für Tobias (10) ist das Torhüten DIE Leidenschaft. "Auch wenn’s bei den WSA-Camps eher eine untergeordnete Rolle spielt, macht’s mir hier total Spaß und bringt auch viel", freute er sich vorigen Sommer. Hier im Camp schlüpft er jedoch meist in die Rolle eines Feldspielers. "Nur bei den Matches geh ich natürlich ins Tor."

Matthias (8) hat seinen Platz im einwöchigen Camp gewonnen – das heißt eigentlich hat ihn die Mutter bei einem Gewinnspiel des KURIER gewonnen. "Als sie mir das gesagt hat, bin ich richtig ausgeflippt!", freut er sich am Ende seiner Woche.