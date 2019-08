Fußball: Zweifel an der Identität von HSV-Spieler Jatta

Jatta war im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen, sein offizielles Geburtsdatum ist der 6. Juni 1998. Nach Probetrainings bei Bremen und dem HSV entschied er sich für die Hamburger. Bei seiner Vorstellung betonte er: "Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt, das gab es dort nicht." Der Bild sagte er in einem Interview: "Vor wenigen Monaten habe ich noch mit meinen Freunden in Afrika gekickt. Meist barfuß und auf Beton. Wer Fußballschuhe hatte, war wie ein König." Beim HSV stieg Jatta schnell auf und unterschrieb im Januar 2019 einen Vertrag bis Sommer 2024.