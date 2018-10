Zehnter Sieg für PSG im zehnten Spiel, Remis für Juve

Italien: Juves Siegesserie riss

Italiens Rekordmeister Juventus Turin büßte im neunten Ligaspiel der Saison die ersten Punkte ein. Gegen den CFC Genua kamen die Turiner im Heimspiel nur zu einem 1:1 (1:0). Der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte die Hausherren in der Begegnung der Serie A bereits in der 18. Minute in Führung gebracht. Daniel Bessa (67.) sorgte dann für den Ausgleich des momentanen Tabellen-Zehnten.

Mit 25 Punkten aus neun Spielen bleiben die Turiner souveräner Spitzenreiter in Italien vor dem SSC Neapel (18/8 Spiele). Bei Genua blieb der Pole Krzysztof Piątek erstmals in einem Ligaspiel in dieser Saison ohne Torerfolg. Der 23-Jährige hatte in den ersten sieben Spielen neun Treffer erzielt.