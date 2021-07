Xavi tritt aus der Seleccion zurück

Der Katalane, der als einer der Architekten des lange Zeit so erfolgreichen "tiqui-taca"-Kurzpass-Spiels der Spanier gilt, sagte, er wolle sich jetzt auf seine Aufgaben bei Barcelona konzentrieren. "Ich habe die Entscheidung getroffen, die Seleccion zu verlassen. Ich glaube, dass meine Zeit vorbei ist", erklärte er.

Xavi habe bereits nach der EURO 2012 international aufhören wollen, Teamchef Vicente del Bosque habe ihn aber zum Weitermachen bis zur WM 2014 überredet, verriet er nun. " Vicente wusste, dass ich aufhören wollte. In Brasilien haben wir eine große Enttäuschung erlebt", sagte er zum vorzeitigen Aus der Spanier.

Seine Gesamtbilanz fällt aber sehr positiv aus: "In der Nationalelf habe ich eine wunderbare Zeit erlebt. Das war fantastisch. Ich bin stolz, so viele Jahre dabei gewesen zu sein, so viele Erfolge errungen zu haben", lauteten die Abschiedsworte des Spielmachers.