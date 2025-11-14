Deutschland plagt sich gegen Luxemburg zu einem 2:0-Sieg
Das war alles andere als überzeugend. Deutschland gewann zwar in Luxemburg mit 2:0, tat sich dabei allerdings extrem schwer. Wenig Ideen, wenig Spielfreude, wenig Tempo – so präsentierte sich das Team von Julian Nagelsmann über weite Strecken der Partie.
In der ersten Halbzeit konnten die Hausherren die Deutschen phasenweise sogar im Strafraum einschnüren. Es war am Ende Nick Woltemade, der die Deutschen zum Sieg schoss. Der Stürmer von Newcastle traf in den Minuten 49 und 69 zum 2:0-Endstand. Die Deutschen führen in Gruppe A punktegleich mit der Slowakei. Ein Remis im abschließenden Duell würden den Deutschen zum Gruppensieg reichen.
Kroatien löst das Ticket
Fix bei der WM 2026 ist bereits Kroatien. Das Team um Altmeister Luka Modric (40.) gewann nach Rückstand gegen Färöer mit 3:1 (1:1) und ist nicht mehr von Rang 1 der Tabelle zu verdrängen. Die Kroaten qualifizierten sich damit zum bereits siebenten Mal als eigenständiger Staat für eine WM.
