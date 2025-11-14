Deutschland plagt sich gegen Luxemburg zu einem 2:0-Sieg

Das war alles andere als überzeugend. Deutschland gewann zwar in Luxemburg mit 2:0, tat sich dabei allerdings extrem schwer. Wenig Ideen, wenig Spielfreude, wenig Tempo – so präsentierte sich das Team von Julian Nagelsmann über weite Strecken der Partie.

In der ersten Halbzeit konnten die Hausherren die Deutschen phasenweise sogar im Strafraum einschnüren. Es war am Ende Nick Woltemade, der die Deutschen zum Sieg schoss. Der Stürmer von Newcastle traf in den Minuten 49 und 69 zum 2:0-Endstand. Die Deutschen führen in Gruppe A punktegleich mit der Slowakei. Ein Remis im abschließenden Duell würden den Deutschen zum Gruppensieg reichen.