Brasiliens neues Bewusstsein

Nach dem Ende der Militärdiktatur 1985 habe es eine fortschrittliche Verfassung gegeben, in der auch zahlreiche Bürgerrechte verankert worden seien – in der Praxis habe das allerdings ganz anders ausgesehen. "Jetzt tauchen diese Bürger auch auf der politischen Bühne auf und fordern ihre Rechte ein", sagt Daxl. Dabei gehen die Protestierenden durchaus kreativ vor: Bei sogenannten "Rolezinhos" treffen sich etwa Tausende Jugendliche aus der Peripherie in Einkaufszentren, um auf sich und die sozialen Unterschiede in Brasilien aufmerksam zu machen. Andere nutzen die Aufmerksamkeit, wollen gleich die ganze WM absagen und haben sich vorgenommen, Spiele zu stören.

Mit Demonstrationen in diesem Ausmaß habe niemand gerechnet, sagt Daxl. Entzündet hatten sich die Proteste an einer Tariferhöhung der öffentlichen Verkehrsmittel, dann weiteten sich die Forderungen auf den Bildungs- und Gesundheitsbereich aus. Die Großereignisse Confederations Cup und WM brachten das Fass zum Überlaufen: "Für diese Events hat man Geld, aber für eine bessere Infrastruktur nicht – da war die WM ein guter Aufhänger." Es sei zwar nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die demonstriert, aber: "Die Proteste sind in der Mittelschicht angekommen."

Überraschend sei vor allem, dass sich die Brasilianer gegen die WM im eigenen Land wenden: "Die Bevölkerung weiß sehr genau, dass sie in der Welt als fußballbegeistert wahrgenommen wird und will nun zeigen, dass sie sogar bereit wäre, für wichtigere Anliegen auf die WM zu verzichten."

Die Regierung unter Präsidentin Dilma Rousseff hat die Gesetze deutlich verschärft, Demonstrationen in Stadionnähe sind nun verboten, die Überwachung wurde ausgebaut. Während man der Bevölkerung in Details wie einer Tarifreform bei den öffentlichen Verkehrsmitteln entgegengekommen ist, beantwortet die Regierung die Proteste weitgehend mit repressiven Maßnahmen. International wolle man das Gesicht wahren, auch in den brasilianischen Medien werde daher kaum über die Unruhen berichtet, oft versuche man sie als Krawalle abzutun. Sozialanthropologe Daxl: "Das ist sicherlich eine reduzierte Sichtweise. Es geht da schon dezidiert um gesellschaftliche Anliegen von Menschen, die an ihr Recht glauben, diese einzufordern."