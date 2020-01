Wie aus Pfeifenberger Pfeifenbergeris wurde

Der Klub aus der Provinzhauptstadt im Südwesten des Landes holte in den vergangenen drei Jahren den Titel in der litauischen Ganzjahresmeisterschaft, ist also im Sommer in der Champions-League-Qualifikation dabei.

Im Kader von Suduva steht Ex-WAC-Angreifer Mihret Topcagic noch ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung unter Vertrag, von der Austria spielte zuletzt Michael Blauensteiner für die Litauer. Stürmer Sandro Gotal war bis zu seinem Wechsel im September nach Hartberg ebenfalls bei Pfeifenbergers neuen Klub.

Das Abenteuer Litauen beginnt für Pfeifenberger mit dem Trainingsstart schon an diesem Freitag.