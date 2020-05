Haas spricht von "Vertrauensbruch"

Der Manager stellte seine Mannschaft zur Rede und fragte sie, ob Taboga auch einen von ihnen wegen Manipulationen angesprochen habe. Drei hätten das bejaht, aber sich nicht auf die Manipulationen eingelassen. Darunter war auch Thomas Zündel, der aber nach der Einvernahme durch die Polizei dem Manager reinen Wein einschenken musste: " Zündel schickte mir ein SMS, er müsse mit mir reden. Er sagte, er habe nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er habe Taboga einen Gefallen getan und sei zu einem Treffpunkt mitgefahren", sagte Haas vor Richterin Elisabeth Juschitz. Dort hätten sie so getan, als ob sie das Spiel gegen Kapfenberg manipulieren würden. Umgesetzt hätten sie das dann aber nicht.

Für Haas war Zündels Aktion ein " Vertrauensbruch", weshalb er ihn und Taboga kündigte. "Wir kämpfen um jeden Sponsor und Zuschauer und dann so etwas", zeigte sich der Manager enttäuscht. Er wisse bis heute nicht, ob Taboga wirklich Spiele manipuliert habe. Mit dessen spielerischer Leistung sei er jedenfalls zufrieden gewesen, sagte Haas.

Am Nachmittag sollen weitere Zeugen, darunter ein österreichischer Buchmacher, gehört werden. Ab Mittwoch folgen noch ergänzende Befragungen der Angeklagten. Ab 1. Oktober geht der Prozess schließlich in die "Schlussminuten". Am 3. Oktober ist ein Urteil geplant.