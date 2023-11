Rekord-Deal in US-Frauenliga: 240 Millionen Dollar für TV-Vertrag

Der vorherige Dreijahresvertrag mit CBS hatte der Liga lediglich 4,5 Millionen Dollar (4,2 Millionen Euro) eingebracht. Die neuen Partnerschaften würden „das Spiel für unsere Liga und die Spielerinnen, die jede Woche auf dem Platz stehen, grundlegend verändern“, sagte NWSL-Chefin Jessica Berman in einer Mitteilung. „Das ist der Start in unsere Zukunft.“ In der NWSL ist Österreichs Teamkapitän Sarah Puntigam bei Houston Dash im Einsatz.