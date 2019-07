Fußball: US-Verband zahlte Frauen-Nationalteam mehr als Männern

Der Fußballverband der USA hat nach eigenen Angaben dem Nationalteam der Frauen in den vergangenen Jahren mehr Geld bezahlt als den männlichen Kollegen. US-Fußballpräsident Carlos Cordeiro hat in einem am Montag veröffentlichten Brief mitgeteilt, dass die Frauen-Nationalmannschaft zwischen 2010 und 2018 insgesamt 34,1 Millionen Dollar (30 Mio. Euro) an Gehalt und Spielboni erhalten habe.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Den Männern wurden in diesem Zeitraum lediglich 26,4 Mio. Dollar (knapp 24 Mio. Euro) bezahlt. In den Leistungen sind keine Gelder enthalten, die nur Frauen zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung bekommen.