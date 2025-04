Mourinho griff Galatasaray-Trainer an die Nase, dieser fiel spektakulär

Fußball-Startrainer Jose Mourinho hat mit einer Entgleisung nach dem Viertelfinal-Aus seines Clubs Fenerbahce Istanbul im türkischen Cup für einen Eklat gesorgt. Der 62-jährige Portugiese griff dem gegnerischen Coach Okan Buruk von Galatasaray Istanbul nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung ins Gesicht, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist. Okan, der dabei an der Nase berührt wurde, ging anschließend theatralisch zu Boden und hielt sich das Gesicht.

Anschließend eilten mehrere Sicherheitskräfte herbei, um die Situation zu schlichten. Okan wollte mit seinem Team den Sieg in einem besonders hitzigen Istanbuler Stadtderby feiern. Kurz vor Schluss war es vor den Ersatzbänken zu einer Rudelbildung und einem Handgemenge gekommen, am Ende gab es 15 Minuten Nachspielzeit. In der Liga liegt Fenerbahce als Zweiter bei einem Spiel weniger derzeit sechs Punkte hinter Spitzenreiter Galatasaray.