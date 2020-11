Trennung vom Tisch: Aussprache zwischen Glasner und Wolfsburg

Nach seiner öffentlichen Kritik an der Transferpolitik des VfL Wolfsburg und dem daraufhin folgenden Rüffel der Vereinsspitze haben sich Trainer Oliver Glasner, Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer am Freitag zu einem "konstruktiven Austausch" getroffen, wie es in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Bundesligisten hieß. Eine Trennung - wie medial kolportiert - dürfte damit vorerst vom Tisch sein.

Den Inhalt des Gesprächs werde man "intern behandeln", schrieb Wolfsburg. Dass das Amt des Trainers infrage stehe, sei "zu keinem Zeitpunkt Gegenstand des heutigen Gesprächs gewesen".