Video: Tottenham-Star legt sich mit Fan auf der Tribüne an

Bei Tottenham liegen die Nerven blank. In der vergangenen Saison spielte der Londoner Klub noch um den englischen Meistertitel mit und stand sogar im Finale der Champions League. Davon ist man in dieser Spielzeit weit weg. In der Premier League sind die Spurs lediglich Tabellen-Siebenter, mit 39 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool. Und auch in der Königsklasse droht nach einem 0:1 daheim im Achtelfinal-Hinspiel gegen Leipzig das Aus.

Am Mittwochabend folgte dann auch das Aus im FA-Cup. Gegen Norwich City musste sich Tottenham vor eigenem Publikum im Elfmeterschießen Norwich City geschlagen geben. Der Niederlage folgte ein Eklat auf der Tribüne. Hauptakteur war Mittelfeld-Mann Eric Dier.

Weil sich ein Heim-Fan, übereinstimmenden Medienberichten zufolge, abfällig gegenüber der Familie von Dier äußerte, stürmte dieser auf die Tribüne, um den Übeltäter zur Rede zu stellen. Der aufgebrachte englische Teamspieler konnte nur von mehreren Zuschauern und Ordnern aufgehalten werden.