Mourinho lässt Interesse an Real-Star Bale durchklingen

Jose Mourinho hat sich zurückhaltend über eine möglicherweise bevorstehende Verpflichtung von Gareth Bale geäußert. Trotzdem klang das Interesse des Tottenham-Trainers an dem walisischen Teamstürmer durch.

"Ich kommentiere keine hypothetischen Dinge", sagte Mourinho am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. "Gareth Bale ist ein Spieler von Real Madrid, und ich will nicht über Spieler anderer Vereine sprechen. Es ist nicht meine Aufgabe, mit den Beratern Kontakt aufzunehmen, und ich will das nicht kommentieren."