St. Pölten chancenlos gegen slowakischen Meister Slovan

In einem einseitigen Testspiel unterlag der SKN St. Pölten mit 0:2 gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava. Dabei kam das Team von Alexander Schmidt kaum zu eigenen Torchancen, während das Heimspiel das Spiel bestimmte. Beide Treffer für Slovan erzielte der Innenverteidiger Myenty Abena.

Während es für die Niederösterreicher am Samstag mit einem weiteren Testspiel weitergeht, spielen die Slowaken in der kommenden Woche in der Qualifikation zur Europa League. Gegner im Hinspiel am Mittwoch ist Sutjeska Nikšić, der Meister aus Montenegro.