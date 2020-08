Fußball-Splitter: Torjäger Tadic bleibt in Hartberg, Kuen zu Sturm

Kurz nach dem Saisonstart in der schottischen Fußball-Liga ist ein Spiel zwischen Aberdeen und St. Johnstone verschoben worden, weil zwei Aberdeen-Profis positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sechs weitere Spieler mussten sich daraufhin für 10 Tage in Quarantäne begeben. Das gab die Liga am Freitag bekannt.

Laut Berichten in britischen Medien hatten die Fußballer am vergangenen Wochenende gemeinsam eine Bar besucht und dort den empfohlenen Sicherheitsabstand vernachlässigt. Die Partie gegen St. Johnstone hätte am Samstag stattfinden sollen. Der Aberdeen-Vorsitzende Dave Cormack hatte bereits am Donnerstag eine vollständige Untersuchung angekündigt.