Lange Pause für Sergio Agüero

Der argentinische Teamspieler Sergio Agüero wird seinem Klub Manchester City längere Zeit fehlen. Der 26-Jährige falle "vier bis sechs Wochen" aus, sagte ManCity-Trainer Manuel Pellegrini am Dienstag.

Agüero hatte sich am Samstag im Premier-League-Spiel des englischen Meisters gegen Everton bereits in der zweiten Minute eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen. Er führt mit 14 Treffern die Torschützenliste in England an.